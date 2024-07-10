Merih Demiral Fenerbahçe’ye mi transfer oluyor?

YASEMİN YILDIRIM: "HAYALLERE ENGEL YOK"

2011 yılında girdiği sarı-lacivertli takımın altyapısından 2016 yılında bedelsiz olarak Alcanenense'nin yolunu tutan Merih Demiral, verdiği bir röportajda, "Fenerbahçe benim içimde bir yara, hayallerim vardı. Bazı şahıslar hayallerime engel oldu" sözleriyle dikkat çekmişti. Bunun üzerine atağa geçen Fenerbahçe yönetimi, Demiral'a içinde "Fenerbahçe hikâyeni anlattığın, 'Fenerbahçe benim içimde bir yara, hayallerim vardı' tanımından hareketle şunu paylaşmak istedik. Bazen sona ermiş gibi görünen hikâyeler hiç umulmadık anlarda yeniden hayat bulur.

Fenerbahçe'mizin çatısı altında kıymetli formamızı terletmiş, bu ruhu hissetmiş bir Türk genci olarak hedeflerin yolunda attığın adımlarda sonsuz başarılar diliyoruz. Sana gönderdiğimiz çubuklu formamız Fenerbahçe sevgine ışık olsun" notunun yer aldığı bir forma göndermişti.



"HOCASI DA GİTMESİNE SICAK"

Milli futbolcu gönderilen formasını giyerek sosyal medyadan "Beni çok mutlu eden bu değerli hediyenizi hayatım boyunca saklayacağım çok teşekkür ederim. Her zaman kalbimin en özel yerinde. İyi ki Fenerbahçe" notuyla paylaşmış ve büyük beğeni almıştı. Aradan geçen iki aylık sürede hayallerin gerçeğe dönüşmesi için büyük gelişmeler yaşandı. EURO 2024'te A Milli Takım forması giyen tecrübeli stoper, 30 Haziran 2026'ya kadar oyuncusu olduğu Al-Ahli'den Fenerbahçe ile görüşmek için izin istedi. Bu talebi olumlu karşılandı. Kulüp teknik direktörü Matthias Jaissle'nin de Allan Saint- Maximin, Merih Demiral ve Roberto Firmino için kulüp yönetiminden gelen teklifleri değerlendirmesini istediği haberleri hem Maximin hem de Merih için Fenerbahçe'nin elini güçlendirecek gibi görünüyor.







"NEVES'İ İSTERİM AMA GELMEZ!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, ülkesi Portekiz'den Sport TV'ye konuştu. Beğendiği ve Fenerbahçe'de olmasını istediği oyuncular sorulduğunda, "Portekiz Ligi'nden beğendiğim ve Fenerbahçe'de olmasını isteyeceğim oyuncular bizim ulaşamayacağımız oyuncular. Örneğin Joao Neves. Kariyerinin bu noktasında asla Fenerbahçe'ye gelmez" yanıtını verdi. Tecrübeli hoca, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçı içinse şunları söyledi: "Lugano'yu yenip tur atlamak istiyoruz ve neyse ki rövanş maçı evimizde. Bakalım ilk maçta kendimizi koruyabilecek miyiz ve ikinci karşılaşmada elimizden geleni yapacak mıyız?"