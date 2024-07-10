SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da ’yabancı’ operasyonu

Kadrosunu güçlendirerek 2024-2025 sezonuna iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, bir taraftan da yabancı oyuncularını elden çıkarmaya çalışacak. Şu anda mevcut kadroda tam 19 sözleşmeli yabancı futbolcusu olan Siyah-Beyazlılar, yoğun bir mesai harcayacak. Hem yeni gelen 12 yabancı kuralına uygun bir kadro yapısı hazırlamak isteyen Beşiktaş yönetimi hem de takıma artık direkt katkı verecek isimlerle yola devam edecek. Geçen yıllardaki hatalardan ders çıkaran siyah beyazlılar bu yönde hareket ediyor.

SON KARAR VAN BRONCKHORST'UN

Ante Rebic, Alex Oxlade Chamberlain, Daniel Amartey, Ajdin Hasic, Javi Montero, Ante Rebic ve Vincent Aboubakar gibi isimlerin geleceği tartışılıyor. Rebic, Montero ve Amartey'in kadroda kesin olarak devam etmeyeceği kaydediliyor. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un hem İstanbul'daki çalışmalar süresince hem de Slovenya'daki kampta yabancı oyuncuların performansını yakından izleyeceği bildirildi. Son kararı Hollandalı teknik direktörün vereceği, gelecek yeni transferlerle beraber bir kadro planlamasının oluşacağı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'IN YABANCILARI:

Francisco Montero, Arthur Masuaku, Omar Colley, Daniel Amartey, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Ajdin Hasic, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Hadziahmetovic, Jean Onana, Oxlade Chamberlain, Milot Rashica, Zainutdinov, Ernest Muçi, Al Musrati, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Ante Rebic. (Fotomaç)