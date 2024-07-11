Gözler fikstür çekiminde

Futbolda yeni sezonun başlamasına kısa bir zaman kala gözler Süper Lig fikstürüne çevrildi. Bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek fikstür çekimi saat 14.00'de başlayacak ve beIN SPORTS tarafından naklen ekrana getirilecek. Süper Lig'de 2024- 25 sezonu 19 takımın katılımıyla 9-10- 11-12 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla start alacak. İlk yarı 17. hafta karşılaşmalarının sona ermesiyle tamamlanırken, ikinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak tarihinde oynanacak müsabakalarla başlayacak. Sezon ise 1 Haziran tarihinde sonuçlanacak.