Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gözler fikstür çekiminde
Giriş Tarihi: 11.7.2024

Gözler fikstür çekiminde

Gözler fikstür çekiminde

Süper Lig’de 2024- 25 sezonunun fikstür çekimi bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak

Futbolda yeni sezonun başlamasına kısa bir zaman kala gözler Süper Lig fikstürüne çevrildi. Bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek fikstür çekimi saat 14.00'de başlayacak ve beIN SPORTS tarafından naklen ekrana getirilecek. Süper Lig'de 2024- 25 sezonu 19 takımın katılımıyla 9-10- 11-12 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla start alacak. İlk yarı 17. hafta karşılaşmalarının sona ermesiyle tamamlanırken, ikinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak tarihinde oynanacak müsabakalarla başlayacak. Sezon ise 1 Haziran tarihinde sonuçlanacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Gözler fikstür çekiminde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA