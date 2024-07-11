Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Süper Lig'de 2024-25 sezonunun fiktstürü çekiliyor! İşte yeni sezonun derbi haftaları belli oldu
Giriş Tarihi: 11.7.2024 14:19 Son Güncelleme: 11.7.2024 14:21

SON DAKİKA: Süper Lig'de 2024-25 sezonunun fiktstürü çekiliyor! İşte yeni sezonun derbi haftaları belli oldu

SON DAKİKA: Süper Lig’de 2024-25 sezonunun fiktstürü çekiliyor! İşte yeni sezonun derbi haftaları belli oldu

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi bugün TFF'nin Riva Tesisleri'nde gerçekleşiyor. Yeni sezonda oynanacak derbi maçlarının haftaları da belli oldu...

Süper Lig'de 2024-25 sezonunun fikstürü belli oluyor. TFF'nin Riva Tesisleri'nde gerçekleşen fikstür çekimi töreninde derbilerin haftaları da açıklandı.

DERBİLERİN HAFTALARI BELLİ OLDU

TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın: "İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki müsabakalar 5 - 6 - 10 - 11 - 15 ve 16. haftalarda olacak."

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ'DEN AÇIKLAMALAR

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Süper Lig yeni sezonda da büyük bir heyecana sahne olacak 67. sezon perdelerini açacak. Bildiğiniz gibi tarihinde ilk kez eleme grubunu lider tamamlayarak EURO2024'ü lider tamamlayarak katıldık. Avrupa'nın en genç A Milli Takımı olduk. Milli takımımız bizlere büyük bir heyecan ve gurur yaşattı."

"Kulüpler düzeyinde futbolun gelişimi ve daha rekabetçi bir lig ortamı tesis edilmesi adına TFF olarak öncü adım attık. 2021-22 sezonun sonunda 250 milyon TL olan sponsorluk gelirimizi göreve geldikten sonra 750 milyon liraya kadar ulaştırdık. Son 1 yılda gelirlerimizi yüzde 125 oranda artırdık."

SÜPER LİG'DE BU SEZON 19 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Geçtiğimiz sezon Galatasaray şampiyonluk ipini göğüslerken 4 takım da küme düştü. Küme düşen takımlar Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Ankaragücü ve Pendikspor olmuştu.

2024-2025 sezonunda ise 1. Lig'de şampiyon olan Eyüpspor, sezonu ikinci tamamlayan Göztepe ve play-off galibi Bodrumspor Süper Lig'de mücadele edecek.

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SON DAKİKA: Süper Lig'de 2024-25 sezonunun fiktstürü çekiliyor! İşte yeni sezonun derbi haftaları belli oldu
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