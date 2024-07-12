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Giriş Tarihi: 13.7.2024 00:16

A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre'ye 2-0 mağlup oldu

AA
A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre’ye 2-0 mağlup oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup beşinci maçında İsviçre'ye 2-0 mağlup oldu.

İsviçre 58. dakikada öne geçti. Crnogorcevic'in sağdan ortasında ceza sahasında kaleci Selda'yı geçen topla buluşan Schertenleib meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

İsviçre 65. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Luyet'in defansın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Crnogorcevic, kaleci Selda'nın üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

Mücadelede başka gol olmadı ve milli takım karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, grupta oynadığı 4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet almıştı, İsviçre karşında aldığı mağlubiyet sonrası milliler 6 puanda kaldı.

Grubundaki 5. maçında 4 galibiyete ulaşan İsviçre ise puanını 12'ye çıkarttı.

Milliler, grubundaki son maçında 16 Temmuz Salı günü Györ'de Macaristan'ın konuğu olacak.

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A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre'ye 2-0 mağlup oldu
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