A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre’ye 2-0 mağlup oldu

İsviçre 58. dakikada öne geçti. Crnogorcevic'in sağdan ortasında ceza sahasında kaleci Selda'yı geçen topla buluşan Schertenleib meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
İsviçre 65. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Luyet'in defansın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Crnogorcevic, kaleci Selda'nın üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0
Mücadelede başka gol olmadı ve milli takım karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, grupta oynadığı 4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet almıştı, İsviçre karşında aldığı mağlubiyet sonrası milliler 6 puanda kaldı.
Grubundaki 5. maçında 4 galibiyete ulaşan İsviçre ise puanını 12'ye çıkarttı.
Milliler, grubundaki son maçında 16 Temmuz Salı günü Györ'de Macaristan'ın konuğu olacak.