Çaykur Rizespor Başkan Yardımcısı Fatih Bakoğlu, yeni sezon fikstürünü değerlendirdi

Geçen sezonun Çaykur Rizespor camiası adına iyi geçtiğini belirten Fatih Bakoğlu, lige çıktıkları ilk yılda kadro istikrarı yakaladıklarını ve spor otoriteleri tarafından beğenilen bir oyun ortaya koyduklarını aktardı. Bakoğlu, bu sezon da iyi işlere imza atmak istediklerini vurgulayarak, "Sezon tüm takımlar için hayırlı olsun. Sakatlıksız, mücadele gücü yüksek bir sezon diliyoruz. Hedefimiz, geçen sezon olduğu gibi lige renk katmaya devam etmek. İyi bir kadromuz var ve yeni transferlerle çok daha iyi olacağız. Bu sezon daha iyi işler yaparak ligi geçen sezonun üzerinde tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Slovenya'da ikinci etap kamp döneminin devam ettiğini anımsatan Bakoğlu, şöyle konuştu:

"İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Fiziksel ve zihinsel olarak yeni sezona hazır girmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadro kalitemiz iyi ve takviyelerle çok daha güçleneceğiz. Taraftarlarımız sabırlı olsun. Hocamızın belirlediği isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor. En kısa sürede eksiklerimizi tamamlayıp, sezona hazır girmek için çalışıyoruz."

Bakoğlu, kombine satışlarının başladığını da ifade ederek, taraftarlardan takımı yalnız bırakmamalarını istedi.