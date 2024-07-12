Sefa Ertuğ: 5-6 yeni transfer yapacağız

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Alanyaspor ilk haftada, ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor ile karşılaşacak. Fikstür çekimi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alanyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Ertuğ, "Yeni sezon tüm camiaya hayırlı olsun. Yeni çıkan Eyüpspor'u çektik. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Yeni transfer yapacağız, 5 veya 6 tane. Zaman içerisinde göreceğiz" şeklinde konuştu.