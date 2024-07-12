Seyir zevki yüksek bir yarış bekliyoruz

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 19 takımın mücadele edeceği, her hafta bir takımın bay geçeceği zorlu maraton 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçları ile başlayacak. İlk yarı 20-21-22 ve 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak 17. hafta karşılaşmaları ile sona erecek.Sezon 1 Haziran 2025'te bitecek.Fikstür töreninde konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Süper Lig'de 67. sezonu yaşayacağız. 2021-2022 sezonunda 250 milyon TL olan Süper LigSüper Lig ve 1. Lig yayın haklarını yıllık olarak 84.5 milyon dolardan, 182 milyon dolara taşıdık.Bu anlaşmayla Avrupa'nın 10 büyük liginden biri olan Süper Lig 6. en yüksek yayın gelir hakkında sahip oldu.dedi.OLUŞTURULAN torbalar sayesinde Avrupa'da mücadele edecek takımların 1, 2, 3, 24, 27 ve 31. haftalarda birbirleri ile eşleşmemeleri sağlandı.İÇ saha müsabakalarını Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak olan Kasımpaşa ile Eyüpspor, bir takım iç sahadayken diğeri deplasmanda olmasını sağlayacak numaraları çekti.SISTEM, hiçbir takım düzenli olarak başka bir takımı takip etmeyecek şekilde ayarlandı.EMNIYET tedbirlerinin daha sağlıklı uygulanabilmesi için Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray takımlarından aynı anda en fazla ikisinin iç sahada oynamasına özen gösterildi.İLK 2 ve son 3 hafta hiçbir takım üst üste iç veya dış sahada oynamayacak.HIÇBIR takım bir lig devresinde ardışık haftalarda 1'den fazla iç sahada veya deplasmanda maç yapmayacak.BEŞIKTAŞ, F.Bahçe ve Galatasaray takımlarının kendi arasında oynayacağı maçların 1 tanesi iç sahada, diğer karşılaşma deplasmanda olacak.İSTANBUL'DAKI 6 takımdan aynı anda en fazla 4 takım iç sahada oynayacak.İSTANBUL takımları en fazla 6 maç üst üste İstanbul'da olacak.GÖZLER TFF'nin 18 Temmuz'da yapılacak seçimli genel kuruluna çevrilmişken dün önemli bir gelişme yaşandı. İki gün önce adaylık başvurusunun kabul edildiğini gösteren belgeyi paylaşan Servet Yardımcı, yarıştan çekildiğini duyurdu. UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerinden de ayrıldığını da belirten Servet Yardımcı'nın açıklamasında şu ifadeler dikkat çekti:"En büyük hedefim ve hayalim, Türk futbolunda ve UEFA'da elde ettiğim birikimi ülkemize kazandırmak olduğu halde; sahip olduğum karakter ve terbiye ile tamamen ters, yaptıklarımla ve tecrübelerimle asla örtüşmeyecek iftiralarla dolu kirli bir operasyona maruz kaldım.Halen, seçimi kazanabilmek için yeterli imza sayısı ve destek elimizde olmasına rağmen, TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim." Bu gelişme üzerine başkanlık adaylığında Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu kaldı.