Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, duran top çalışmasıyla sona erdi.Asbaşkan Mete Vardar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, antrenmanını takip etti. Basına kapalı yapılan idman yaklaşık 45 dakika sürdü. Siyah-Beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün TSİ 18.30'da Lendava Stadyumu'nda hazırlık maçında Dinamo Zagreb ile karşılaşacak.