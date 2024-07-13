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Giriş Tarihi: 13.7.2024 15:25

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İHA
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, duran top çalışmasıyla sona erdi.

Asbaşkan Mete Vardar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, antrenmanını takip etti. Basına kapalı yapılan idman yaklaşık 45 dakika sürdü. Siyah-Beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün TSİ 18.30'da Lendava Stadyumu'nda hazırlık maçında Dinamo Zagreb ile karşılaşacak.
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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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