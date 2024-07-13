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Giriş Tarihi: 13.7.2024 09:50 Son Güncelleme: 13.7.2024 10:09

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri'nin karar zamanı

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri’nin karar zamanı

Fenerbahçe'nin yanı sıra Roma ve Quadsiya’nın da istediği Youssef En-Nesyri'nin rotasını hangi yöne çizeceği merakla bekleniyor.

Fenerbahçe, golcü transferinde bir başka ismin daha kararına kilitlenmiş durumda. Transfer listesinin ilk sırasında yer alan Youssef En-Nesyri ile sarı-lacivertlilerin görüşmeleri olumlu devam ediyor.

Ancak Kanarya'nın yanı sıra Roma ve Al Quadsiya'nın da ilgilendiği 27 yaşındaki oyuncunun, geleceğiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor. Futbolcu fikrini değiştirmezse Fenerbahçe, transferi yakın zamanda noktalayacak. Sevilla forması giyen En-Nesyri, İspanyol temsilcisinde çıktığı 196 maçta 73 gol attı ve 7 asist yaptı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri'nin karar zamanı
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