SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri’nin karar zamanı

Fenerbahçe, golcü transferinde bir başka ismin daha kararına kilitlenmiş durumda. Transfer listesinin ilk sırasında yer alan Youssef En-Nesyri ile sarı-lacivertlilerin görüşmeleri olumlu devam ediyor.

Ancak Kanarya'nın yanı sıra Roma ve Al Quadsiya'nın da ilgilendiği 27 yaşındaki oyuncunun, geleceğiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor. Futbolcu fikrini değiştirmezse Fenerbahçe, transferi yakın zamanda noktalayacak. Sevilla forması giyen En-Nesyri, İspanyol temsilcisinde çıktığı 196 maçta 73 gol attı ve 7 asist yaptı.