SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kombine fiyatına otopark kartı

Kapasitesi 53 bine çıkarılan RAMS Park'ta maçlarını kapalı gişe oynayan Galatasaray, locakombine satışından 42 milyon Euro gelir elde etti. Sarı-kırmızılı kulüp, tribünde para basmaya devam etti ve fiyatı 8 bin 800 TL'den 27 bin TL'ye çıkartılmasına rağmen RAMS Park otopark kartları da satışa çıktığı gibi tükendi.

Galatasaray, 27 bin TL olan otopark kartlarıyla ezeli rakiplerinin kombine fiyatlarını bile solladı. Beşiktaş'ın yenilenen kale arkasında 11-13 bin TL'ye kombine bulmak mümkün. Fenerbahçe'de 15 bin TL'lik kale arkası kombineleri, öğrencilere 9 bin TL'den satılıyor.