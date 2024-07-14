Fenerbahçe’de Emre Mor krizi

Avusturya kampını noktalayan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun Emre Mor'a ciddi bir uyarıda bulunduğu kaydedildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Emre Mor'un bireysel oyuna yönelik davranışları sebebiyle sert çıktığı aktarıldı. Jose Mourinho'nun Emre Mor ile yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandığı vurgulandı:

EMRE MOR'UN KAMP DÖNEMİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun bireysel oyun düşüncesi sebebiyle eleştirdiği Emre Mor'un geleceği henüz netlik kazanmadı. Emre Mor, sarı-lacivertlilerin Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynadığı Petrolul Ploiesti maçında ikinci yarıda maça dahil olmuştu.

Sarı-Lacivertlilerin, Avusturya kampında Admira Wacker ile karşı karşıya geldiği özel maçta Emre Mor, 63'üncü dakikadan itibaren süre almıştı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Hajduk Split maçında ise 59'uncu dakikadan itibaren forma şansı bulmuştu. Emre Mor, Fenerbahçe'nin Avusturya kampında oynadığı son hazırlık maçında Strasbourg karşısında 79'uncu dakikadan itibaren süre almıştı. (Haber Global)