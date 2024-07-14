Galatasaray ikinci maçında, gözler Icardi’de

Galatasaray, Avusturya kampında güç depolamaya devam ediyor. Yeni sezonun ilk hazırlık maçında ev sahibi LASK Linz'e 3-2 mağlup olan Galatasaray, yarın yeni bir rakiple mücadele edecek. Galatasaray, Linz şehrinde Raiffeisen Arena'da oynanacak karşılaşmada, Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf karşısına çıkacak.

ICARDI OYNAYACAK MI?

Sarı-Kırmızılılar, Alman rakibi karşısında Batshuayi, Zaha, Mertens ve Tete gibi yıldızlarıyla galibiyet arayacak. Kampa geç katılan Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin müsabakada oynayıp oynamayacağına ise teknik ekip karar verecek.

GENÇLER PARLIYOR, HAZIRLIK MAÇLARINA DEVAM

LASK Linz maçında Galatasaray'ın 2 golünü de atan stoper Metehan Baltacı ve paslarıyla dikkat çeken Yusuf Demir'in yanı sıra; Efe Akman, Jankat Yılmaz, Işık Kaan Arslan, Eyüp Aydın gibi yıldız adayları da Galatasaraylı taraftarların performansını merak ettiği oyuncular arasında. Okan Buruk ve öğrencileri Düsseldorf maçının ardından 3 karşılaşmaya daha çıkacak. Sarı-kırmızılılar; kampın devamında Trencin, Lecce ve Parma ile karşı karşıya gelecek.