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Giriş Tarihi: 14.7.2024 08:54

Hatayspor, Sabail ile yenişemedi: 1-1

AA
Hatayspor, Sabail ile yenişemedi: 1-1

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Sabail ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Akdeniz ekibi, kampta bugün tek antrenman yaptı. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde 1 saat 40 dakika süren antrenmanda futbolcular, dar alan, taktik ve hava topu çalıştı.

İdmanda bordo-beyazlıların yeni transferi Jonathan Okoronkwo, takımla çalıştı. Hatayspor, öğleden sonra ise aynı kamp merkezinde çalışan Azerbaycan takımlarından Sabail ile hazırlık maçı yaptı. Müsabaka, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Akdeniz ekibinin golünü, Recep Burak Yılmaz kaydetti.

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Hatayspor, Sabail ile yenişemedi: 1-1
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