SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Devlerin istediği Semih’e 6 gün yetti

Başta İngiliz kulüpleri olmak üzere birçok talibi olan Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy Avrupa Şampiyonası sonrası kendisine verilen 2 haftalık izne rağmen geri döndü. 18 yaşındaki futbolcu, şampiyona sonrası 6 gün izin yaptı.

Dün Immobile'nin imza töreni sonrası birlikte stadyumu gezen ve yeni partneriyle poz veren Semih 3 Ağustos'ta Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finaline hazır olmak amacıyla tatilini erken bitirdi. Semih Kılıçsoy, İtalyan golcü ile birlikte bugün Slovenya kampında çalışmalara başlayacak.



