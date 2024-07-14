SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Necip Uysal için olay iddia

Süper Lig'de tarihinde ilk kez sahne alacak olan Bodrum FK, transferde sürpriz bir atak gerçekleştirdi. Yeşil-Beyazlılar, Türkiye'nin en iyi kulüpleri arasında kalıcı olabilmek için önce savunma güvenliğini sağlama almak istiyor. Bu doğrultuda takviye çalışmalarını sürdüren Muğla ekibi, İstanbul temsilcisi Beşiktaş'ta forma giyen Necip Uysal'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-Beyazlı ekipte geçen sezon toplam 43 maçta forma giyen 33 yaşındaki stoper ile ilgili Kartal'ın yeni teknik direktörü Van Bronckhorst henüz bir karar verebilmiş değil. Beşiktaş altyapısında yetişen futbolcunun Beşiktaş'taki durumunu takip eden Bodrum FK yönetimi, menajeri kanalıyla Necip'in nabzını yokladı.

NABIZ YOKLADILAR

Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli savunmacı önceliği yetiştiği İstanbul ekibine verse de, henüz net kararını Bodrum cephesine iletmiş değil. Necip Uysal, Beşiktaş kariyerinde üç Süper Lig, üç de Türkiye Kupası olmak üzere tam 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş altyapısında yetişen Necip Uysal, kariyeri boyunca siyah-beyazlı çatı altından hiç ayrılmadı. Kara Kartal'da tam 16 yıldır profesyonel olarak forma giyen 33 yaşındaki futbolcu savunmanın her bölgesinde, orta alanda ve sağ kanatta da görev alabiliyor. Necip Uysal, siyah-beyazlı formayla toplam 460 resmi maça çıkarken 6 gol atıp, 18 asistle skora katkı sağladı. Tecrübeli stoper, Beşiktaş ile Avrupa Kupaları da dahil olmak üzere her platformda boy gösterdi. (Yeni Asır)

