SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’ya Allan Saint-Maximin müjdesi

Fenerbahçe, bir süredir yoğun çaba harcadığı Allan Saint-Maximin transferini olumlu sonuçlandırdı. Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun çok istediği Fransız yıldız için geçtiğimiz günlerde Al-Ahli kulübünün kapısını çalıp teklifini iletti.

Ancak Arabistan kulübü yüksek bonservis bedeli isteyince devreye Mourinho girdi ve oyuncuyla telefon görüşmesi yaptı. 27 yaşındaki sol kanat bu görüşme sonrası kulüp yetkililerine F.Bahçe forması giymek istediğini belirterek kendisine kolaylık sağlanmasını istedi.

AL-AHLİ 27.2 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Sarı-Lacivertli yönetim, oyuncunun ayrılık talebinin ardından Al- Ahli kulübünün yetkileriyle bir kez daha temasa geçti. Yapılan pazarlıklar sonrası Arabistan ekibi, Maximin'in kiralık olarak gitmesine onay verdi.

Taraflar arasında kısa süre içerisinde imzaların atılarak işin resmiyete döküleceği, yapılacak anlaşmada satın alma opsiyonu da olacağı belirtildi. 2023'ün Temmuz ayında Newcastle United'dan Al-Ahli'ye 27.2 milyon Euro'ya transfer olan Saint-Maximin, 31 maçta; 4 gol attı, 10 asist yaptı. Allan Saint- Maximin'in kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.