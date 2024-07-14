SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’a Uruguaylı dinamo: Nicolas de la Cruz

Transferde yoğun bir mesai harcayan Galatasaray'da orta sahada sürpriz bir isim gündeme geldi. Uruguay Milli Takımı ve Flamengo'da forma giyen Nicolas de la Cruz, Sarı-Kırmızılı kulübün listesine girdi. 2028'e kadar Flamengo ile kontratı bulunan 27 yaşındaki orta saha için Galatasaray nabız yoklamaya başladı.



Orta sahada 8 ve 10 numara mevkiilerinde oynayabilen Nicolas de la Cruz, aynı zamanda Uruguay Milli Takımı ile Copa America'da yer aldı. Ocak 2024'te River Plate'ten Brezilya'nın Flamengo takımına transfer olan de la Cruz'un bonservis değerinin 15 ila 20 milyon euro arasında olduğu vurgulandı. Kariyerinde hiç Avrupa'da oynamayan Uruguaylı yıldızın Galatasaray'a sıcak bakabileceği aktarıldı. Ancak Flamengo'nun deneyimli orta saha ile devam etme düşüncesi bulunuyor. İlerleyen günlerde transfer durumunun olumlu ya da olumsuz netleşmesi bekleniyor.

MUSLERA İLE AYNI TAKIMDA OYNADI

Uruguay Milli Takımı formasını 9 Ekim 2020 tarihinden beri giyen Nicolas de la Cruz, Galatasaray'ın efsane kaptanı Fernando Muslera ile beraber oynadı. Muslera, Uruguay Milli Takımı'ndan emekli olurken Nicolas de la Cruz devam ediyor. Nicolas de la Cruz, 2017-2023 yılları arasında Arjantin'de River Plate'te oynadı. 27 yaşındaki orta saha, River Plate ile kupalar kazandı. Arjantin liginde 2 şampiyonluk yaşayan Uruguaylı futbolcu, Arjantin Kupası'nı 2 kez, Arjantin Süper Kupası'nı 2 kez ve bir kez de Sudamericana Kupası'nı kaldırdı.

