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Giriş Tarihi: 15.7.2024

Beşiktaş’a tarihi fark!

MEHMET ÖZCAN
Beşiktaş’a tarihi fark!

Aslan, E-Bilet anlaşmasını 250 milyon TL’ye yenileyip 100 milyon TL’ye imza atan Beşiktaş’ı geçti

İki sezondur şampiyon olan Galatasaray, saha içindeki başarısını sonunda saha dışına taşıdı. Sponsorlardan 58 milyon Euro, mağazacılıktan 57 milyon Euro, loca-kombinelerden 42 milyon Euro ile rekor gelir elde eden sarı-kırmızılı kulüp, Şampiyonlar Ligi'nden 31 milyon Euro'yu kasasına koydu. Galatasaray, ezeli rakiplerine e-bilet anlaşmasında da fark attı. Bir süre önce 5 yıllığına 100 milyon TL'ye anlaşma yenileyen Beşiktaş'ın ardından Galatasaray, e-bilet için tam 250 milyon TL'lik uzlaşma sağladı. 2025-26 sezonundan itibaren e-bilet anlaşmasından 5 yıllığına toplam 250 milyon TL sarı-kırmızılı kulübün kasasına girecek.
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Beşiktaş’a tarihi fark!
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