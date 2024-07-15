Beşiktaş’a tarihi fark!

İki sezondur şampiyon olan Galatasaray, saha içindeki başarısını sonunda saha dışına taşıdı. Sponsorlardan 58 milyon Euro, mağazacılıktan 57 milyon Euro, loca-kombinelerden 42 milyon Euro ile rekor gelir elde eden sarı-kırmızılı kulüp, Şampiyonlar Ligi'nden 31 milyon Euro'yu kasasına koydu. Galatasaray, ezeli rakiplerine e-bilet anlaşmasında da fark attı.2025-26 sezonundan itibaren e-bilet anlaşmasından 5 yıllığına toplam 250 milyon TL sarı-kırmızılı kulübün kasasına girecek.