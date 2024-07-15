Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Kamp yaptığı otelin tesislerinde 20 dakikası basına açık antrenmana kampta olan tüm futbolcular katılırken, yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar ve futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba da idmanı takip etti.

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile de antrenmanda yer aldı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un saha içinde yaptığı toplantıyla başlayan antrenmanda bir süre ısınma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra kondisyon idmanları yaptı.

Bir süre pas çalışmaları yapan Beşiktaşlı futbolcular, basına açık kısmın son bölümünde sprint çalışmalarının ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip çalışmalarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.