Giovanni Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy talimatı! "30 milyon da verseler..."

EURO 2024'te A Milli Takım formasını sadece Hollanda karşısında çok kısa bir süre giyse de Avrupa'nın önemli otoriteleri tarafından değerini yükselten oyuncular arasında gösterilen Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a üst üste teklifler geliyor.

Önerilen en yüksek rakamın 18 milyon Euro olduğu belirtilirken, yönetim ise oyuncu için 30 milyon Euro bonservis bedeli biçti. Ancak teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, genç oyuncun satılmasını kesinlikle istemiyor.

Hollandalı hocanın yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Semih, çok yetenekli ve güçlü bir oyuncu. 18 yaşında olması bir başka artısı. Kendisi oyun planlarımda önemli yer tutacak. Değil, 18 milyon Euro, 30 milyon Euro da verseler takımda kalmasını istiyorum" dediği öğrenildi. Semih'in, EURO 2024 dönüşü iznini kısa keserek takıma erken katılmasından da etkilenen Van Bronckhorst'un, genç oyuncuyla antrenmanlarda özel olarak ilgilendiği gelen bilgiler arasında.