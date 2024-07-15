Gözün Aydın Kanarya

Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu oturtup ardından da nokta atışı transferlerine başlayan F.Bahçe, ligde peşinden en çok koşulan oyunculardan biri olan Oğuz Aydın için her konuda anlaşmaya vardı. Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan transferlerini yapıp Cenk Tosun ile de el sıkışan sarı-lacivertliler, Oğuz Aydın'ın işini de bitirdi. Alanyaspor ile bonservis pazarlığında ortak noktayı bulan Kanarya, oyuncuyu da ikna etti.
Hollanda doğumlu olan kanat oyuncusu, altyapıda AZ Alkmaar forması giyerken sonrasında Buca altyapısına geçerek Türkiye'ye adım attı. Buca sonrasında 2021- 22 sezonu başında 218 bin Euro bonservis bedeli ile Alanyaspor'a transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, özellikle son sezonundaki performansı ile Süper Lig'in dev ekiplerinin transfer listesine adını yazdırdı.
4 YILLIK RESMİ İMZA ATACAK
Geçen sezon Alanyaspor forması ile toplamda 38 resmi maça çıkan ve attığı 13 golle takımının skor yükünü alan Oğuz, verdiği 8 gol pası ile de Akdeniz ekibinin en etkili ismi oldu.
İki kulüp arasındaki anlaşmanın
sağlanmasının
ardından iş resmi imza
aşamasına gelirken bugün
sağlık kontrollerinden
geçecek olan genç
oyuncu, 4 yıllık imza
atacak. Her iki kanatta da forma giyen 23 yaşındaki Oğuz Aydın, toplamda 120 milyon TL garanti ücret alacak.
ZAJC VE CRESPO'YU MOURİNHO İSTEMİYOR!
Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Miguel Crespo ve Miha Zajc takımdan gönderilecek. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, iki futbolcunun da performansını beğenmediği öğrenildi. 30 yaşındaki Zajc ve 27 yaşındaki Crespo'nun satış listesine koyulduğu belirtilirken, herhangi bir teklif olmaması halinde sözleşme feshinin gündeme geleceği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin geçen sezon devre arasında Rayo Vallecano'ya kiraladığı Crespo, La Liga'da 15 maçın sadece 4'üne ilk 11'de başlarken, 531 dakika sahada kalmıştı. Mukavelesi 2026'da bitecek Zajc da geçen sezon 20 müsabakaya çıkarken 1087 dakika ter dökmüştü.