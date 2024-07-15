Gözün Aydın Kanarya

Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu oturtup ardından da nokta atışı transferlerine başlayan F.Bahçe, ligde peşinden en çok koşulan oyunculardan biri olan Oğuz Aydın için her konuda anlaşmaya vardı.Hollanda doğumlu olan kanat oyuncusu, altyapıda AZ Alkmaar forması giyerken sonrasında Buca altyapısına geçerek Türkiye'ye adım attı. Buca sonrasında 2021- 22 sezonu başında 218 bin Euro bonservis bedeli ile Alanyaspor'a transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, özellikle son sezonundaki performansı ile Süper Lig'in dev ekiplerinin transfer listesine adını yazdırdı.İki kulüp arasındaki anlaşmanınsağlanmasınınardından iş resmi imzaaşamasına gelirken bugünsağlık kontrollerindengeçecek olan gençoyuncu, 4 yıllık imzaatacak.Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Miguel Crespo ve Miha Zajc takımdan gönderilecek. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, iki futbolcunun da performansını beğenmediği öğrenildi. 30 yaşındaki Zajc ve 27 yaşındaki Crespo'nun satış listesine koyulduğu belirtilirken, herhangi bir teklif olmaması halinde sözleşme feshinin gündeme geleceği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin geçen sezon devre arasında Rayo Vallecano'ya kiraladığı Crespo, La Liga'da 15 maçın sadece 4'üne ilk 11'de başlarken, 531 dakika sahada kalmıştı. Mukavelesi 2026'da bitecek Zajc da geçen sezon 20 müsabakaya çıkarken 1087 dakika ter dökmüştü.