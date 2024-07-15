Lider istediler geldim!

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro İmmobile, Maribor kampında ikinci başkan Hüseyin Yücel ve futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Siyah-beyazlı kulübün kendisini çok önemli hissettirdiğini söyleyen 34 yaşındaki İtalyan forvet, şöyle devam etti: "Tüm hayatımı değiştirecek bir karar aldım. Havaalanındaki karşılama benim için çok duygusaldı. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum."Ben, İcardi, Mertens ve Dzeko önemli oyuncularız. Onlarla bu şekilde bir rekabetimiz olacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe rekabeti olacak.3 Ağustos'ta oynayacağımız bir maç var. O maça ve sezona iyi hazırlanma hedefindeyiz. Gol sayısıyla ilgili söz vermem hiçbir zaman. Ancak elimden gelenin en iyisini yapacağım için söz verebilirim. Tabii ki saha içinde ve saha dışında önemli bir rolüm olacak. Takımımız oyun içinde gol anlamında lider bir profil arıyordu. Bende bunu buldular diye düşünüyorum."Hüseyin Yücel, 48 saat otelden çıkmadan süren transfer görüşmeleri sırasında Lazio'nun ilk söyledikleri ile son söylediklerinin tam uyuşmadığını ancak İmmobile'nin fedakârlık yaparak son noktayı koyduğunu belirtti. İskelet kadroda yer alacak oyuncuları kampa yetiştirmek istediklerini ve bunu başardıklarını dile getiren Yücel, "Transfer döneminin bitmesine 1 aydan fazla süre var. O yüzden kimse şüphe etmesin. Rehavete kapılmak yok. Hayallerimiz çok büyük. Durmadan koşacağız. Kenetlendik ve Beşiktaş'ın üstüne örtülen ölü toprağını kaldırmaya başladık. Okay ve Hummels'in transferleriyle ilgilendik ama bunların gerçekleşme ihtimali sıfır. Hermoso'nun olma ihtimali de sıfır.Şu anda kampa odaklanacağız" ifadelerini kullandı. Hüseyin Yücel, Zaynutdinov ve Gedson'un Zenit'e transferinin askıda olduğunu da sözlerine ekledi.Göreve geldikten sonra Beşiktaş'a yakışan transferler yaptıklarını dile getiren Feyyaz Uçar ise "Heyecanlı ve mutluyum, çünkü son yıllarda olmayan bir şey yaşıyoruz. Takımı hazır olarak hocamıza teslim ediyoruz" dedi. İmmobile'nin penaltılarla birlikte 25 golün altına düşmeyeceğini ileri süren Uçar, "Şu anda 19 yabancı futbolcu oldu. En az 7 isimle yolların ayrılması gerekiyor. Gitmesi gereken futbolculardan destek istiyoruz. Gelirken ve buradayken çok güzel paralar kazandılar. Aşklar, mutluluklar uzun sürmeyebilir. Burada kalıp, gereğini yapmamış arkadaşların bize destek vermesi gerekiyor. Giderken el sıkışarak, kucaklaşarak uğurlamak istiyoruz. Çünkü bunu başaramazsak elimizdeki oyuncuları listeye yazamayacağız, lisans çıkartamayacağız. Bu konuda herkesin yardımına ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.Önceki gün Beşiktaş'la sözleşme imzaladıktan sonra Slovenya'ya giderek siyah-beyazlı takımın kampına katılan Ciro İmmobile, teknik heyet ve futbolcular tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Samet Aybaba'nın sarılıp "Hoş geldin" dediği İtalyan yıldızın ortamdan son derece memnun kaldığı gözlemlendi.