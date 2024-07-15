Semih’i satmayın!

EURO 2024'te A Milli Takım formasını sadece Hollanda karşısında çok kısa bir süre giyse de Avrupa'nın önemli otoriteleri tarafından değerini yükselten oyuncular arasında gösterilen Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a üst üste teklifler geliyor.Ancak teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, genç oyuncun satılmasını kesinlikle istemiyor. Hollandalı hocanın yöneticilerle yaptığı görüşmede,dediği öğrenildi. Semih'in, EURO 2024 dönüşü iznini kısa keserek takıma erken katılmasından da etkilenen Van Bronckhorst'un, genç oyuncuyla antrenmanlarda özel olarak ilgilendiği gelen bilgiler arasında.