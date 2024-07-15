Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı

Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında şunları kaydetti:

"15 Temmuz, milletimizin tek yürek olarak hain darbecilere karşı yazdığı kahramanlık destanıdır. O gece, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, halkımız FETÖ'nün hain saldırısını kahramanca bir direnişle bertaraf etmiştir. Bu anlamlı günde, vatanı uğruna can veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve saygılarımı sunuyorum. Demokrasiye sahip çıkan milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun."