Wendel’de Fred etkisi

SABAH SPOR'un 11 Temmuz'da duyurduğu G.Saray ile Zenit forması giyen Brezilyalı Wendel arasındaki flört, gündemi meşgul etmeye başladı. Brezilyalı Fred'in geçen sezon Fenerbahçe'de yarattığı pozitif etkiyi gören sarı-kırmızılılar,2020'den beri Rusya'da kariyerini sürdüren Sambacı 8 numara, Zenit'in Krasnodar'ı 4-2 yenerek Rusya Süper Kupası'nı kazandığı finale 1 gol-2 asistle damgasını vurdu.Geçen sezon NEC Nijmegen'de kiralık olarak forma giyen Mathias Ross, bu sezon da Sparta Prag yolcusu. Danimarkalı futbolcu ile yakından ilgilenenÇekya basını, futbolcunun 3 yıllık imza atacağını duyurdu. G.Saray, 23 yaşındaki stoperi 1.7 milyon Euro'ya Aalborg'dan transfer etmişti.Geçen sezon sonunda ayak parmağı kırılan ve EURO 2024'ü kaçıran Victor Nelsson sakatlığını tamamen atlattı. Avusturya kampında 5 gün boyunca özel program uygulanan Danimarkalı stoper, dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Emin Bayram'ın da tedavisi bitti ve 21 yaşındaki stoper artık oynamaya hazır.Avusturya kampında ilk hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci sınavını Almanya 2. Lig ekibi Fortuna Düsseldorf'a karşı verecek. Raiffeisen Arena'daki mücadele TSİ 20.30'da başlayacak ve Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.BUGÜN 20:30 Galatasaray-F.DüsseldorfPerşembe 20:30 Galatasaray-Trencin24 Temmuz 20:30 Galatasaray-Lecce27 Temmuz 20:30 Galatasaray-Parma