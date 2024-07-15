Wendel’de Fred etkisi

SABAH SPOR'un 11 Temmuz'da duyurduğu G.Saray ile Zenit forması giyen Brezilyalı Wendel arasındaki flört, gündemi meşgul etmeye başladı. Brezilyalı Fred'in geçen sezon Fenerbahçe'de yarattığı pozitif etkiyi gören sarı-kırmızılılar, kalite olarak Fred'e benzettikleri Wendel için temaslarını sıklaştırdı.
2020'den beri Rusya'da kariyerini sürdüren Sambacı 8 numara, Zenit'in Krasnodar'ı 4-2 yenerek Rusya Süper Kupası'nı kazandığı finale 1 gol-2 asistle damgasını vurdu. 26 yaşındaki Wendel'in piyasa değeri 20 milyon Euro. Galatasaray cephesi ise hem Zenit hem de oyuncunun menajeri ile görüşüp bonservisi düşürmeye çalışıyor.
ROSS, PRAG YOLCUSU
Geçen sezon NEC Nijmegen'de kiralık olarak forma giyen Mathias Ross, bu sezon da Sparta Prag yolcusu. Danimarkalı futbolcu ile yakından ilgilenen Çekya ekibi, oyuncunun satın alma bedeli olan 1.5 milyon Euro'yu ödeyerek bonservisini almak istiyor.
Çekya basını, futbolcunun 3 yıllık imza atacağını duyurdu. G.Saray, 23 yaşındaki stoperi 1.7 milyon Euro'ya Aalborg'dan transfer etmişti.
NELSSON&EMİN TAKIMA DÖNDÜ
Geçen sezon sonunda ayak parmağı kırılan ve EURO 2024'ü kaçıran Victor Nelsson sakatlığını tamamen atlattı. Avusturya kampında 5 gün boyunca özel program uygulanan Danimarkalı stoper, dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Emin Bayram'ın da tedavisi bitti ve 21 yaşındaki stoper artık oynamaya hazır.
İKİNCİ RAKİP F.DÜSSELDORF
Avusturya kampında ilk hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci sınavını Almanya 2. Lig ekibi Fortuna Düsseldorf'a karşı verecek. Raiffeisen Arena'daki mücadele TSİ 20.30'da başlayacak ve Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.
ASLAN'IN HAZIRLIK PROGRAMI
BUGÜN 20:30 Galatasaray-F.Düsseldorf
Perşembe 20:30 Galatasaray-Trencin
24 Temmuz 20:30 Galatasaray-Lecce
27 Temmuz 20:30 Galatasaray-Parma