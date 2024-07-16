A Milli Futbol Takımı’nın Galler ve Karadağ maçlarının statları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre milliler, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Galler'le Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'ın deplasmanda Karadağ ile karşılaşacağı müsabaka da başkent Podgorica'da yapılacak. Podgorica Şehir Stadyumu'ndaki maç, 19 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak.

MİLLİLER, KAYSERİ'DEKİ ÜÇ MAÇI DA KAZANDI

A Milli Futbol Takımı, 11 yıllık aranın ardından Kayseri'de sahaya çıkacak. Milliler, bu kentte daha önce oynadığı 3 maçı da kazandı.

Kayseri'de 2009 yılında Azerbaycan'ı 2-0, Estonya'yı 4-2 yenen Türkiye, 2013 yılında da Andorra'yı 5-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alan ay-yıldızlı takımın, grubunda Galler ve Karadağ'ın yanı sıra İzlanda bulunuyor.