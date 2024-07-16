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Giriş Tarihi: 16.7.2024

Avusturya’da kayıplarda

Avusturya’da kayıplarda

Galatasaray ikinci hazırlık maçında da mağlup oldu. Almanya Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenilen sarı-kırmızılılarda eksikler dikkat çekti

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi LASK Linz'e 3-2 yenilmişti. Sarı-kırmızılılar dün de Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a 5-2 mağlup oldu. Cimbom'un gollerini Kerem Demirbay ve Mertens attı. 37 yaşındaki Belçikalı yıldızın golü jeneriklikti. Eksikler nedeniyle beklenen performansı sergileyemeyen G.Saray'da özellikle savunma sıkıntıları dikkat çekti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 86 dakika sahada kalan yeni transfer Michy Batshuayi de etkisizdi.
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Avusturya’da kayıplarda
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