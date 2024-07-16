Avusturya’da kayıplarda

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi LASK Linz'e 3-2 yenilmişti. Sarı-kırmızılılar dün de Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a 5-2 mağlup oldu.Eksikler nedeniyle beklenen performansı sergileyemeyen G.Saray'da özellikle savunma sıkıntıları dikkat çekti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 86 dakika sahada kalan yeni transfer Michy Batshuayi de etkisizdi.