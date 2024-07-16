Bir kıvılcım yeter!

Beşiktaş ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayan tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan, Slovenya kampında açıklamalarda bulundu.30 yaşındaki futbolcunun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:Yeni takım arkadaşlarımızla birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Süper Kupa'yı kazanarak lige başlamak istiyoruz.Çok kötü bir sezonu geride bıraktık. Ben kendi kariyerimde bu zamana kadar hiç 6 hoca ile çalışmadım. Beşiktaş camiası adına zor bir süreçti. Oyuncular da yıprandı.Kariyerimin iyi gittiğini düşünüyorum. Bulunduğum konumdan, yıllar içinde geldiğim pozisyondan memnunum. Kendimle gurur duyuyorum.Geçen sene taraftarımızın kalbini çok kırdık. Küçük bir kıvılcım gördüklerinde ortalığı yakıyorlar.Biz kıvılcımı sahada yakalım, taraftarımız yangını başlatır.Ciro İmmobile'nin kariyerini hepimiz biliyoruz. İnşallah tekrardan gol kralı olur.Salih, sözleşme yenileme sürecinin uzadığını ancak bunun, geçen sezon alınan sonuçlar nedeniyle olduğunu belirtirken, "Başka teklifler de geldi fakat Beşiktaş'tan başka kulüple görüşmedim. Sürekli bir şeyler yazılıp çizildi, 'Haklının acelesi yoktur' dedim ve arkasında durdum. Burada kalacağımı biliyordum" dedi.Yeni teknik direktörü Van Bronckhorst'un takımdan istediklerine de değinen Salih Uçan, şu ifadeleri kullandı: "Antrenman süremiz 1 saat 30 dakika. Hoca pas kalitesi ve pas şiddetine çok önem veriyor. Sürekli sert pas istiyor. Topun yavaş gitmesini istemiyor, atağa hızlı geçmemizi istiyor. 'Her top çok değerli' diyor."