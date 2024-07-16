Biz de varız hocam!

Fenerbahçe, yerli rotasyonu ile adeta gücüne güç kattı. Bu sezondan itibaren gelecekyerli oyuncuların mücadelesini daha anlamlı hale getiriyor. Sarı-lacivertli takımın kadrosunda yer alan ve büyük çoğunluğu milli formayı da terleten isimler, Mourinho'nun gözüne girmek ve 11'de yer almak için kıyasıya bir yarış verecekler. Son olarak Levent Mercan'a imza attıran, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun'la her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, yeni sezona 15 yerli futbolcusu ile girecek.EURO 2024'te başarılı bir performansa imza atan ve takımda kalmasına kesin gözüyle bakılan