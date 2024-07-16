Burak Yılmaz: "Hazırlık maçı da olsa kaybetmek üzücü"

Transfer yasağı ile ilgili de konuşan Burak Yılmaz, "Transfer tahtası açılırsa çok mutlu oluruz. Açılmazsa da bu şekilde devam edeceğiz. Kayserispor'un hedefi her zaman her çıktığı maçı kazanmak. İyi yerlerde oynamak, taraftarına ve bu güzel şehre iyi futbol izletmek. Transfer yasağımız kalkarsa çok mutlu olurum. Açılmazsa da yapacağımız bir şey yok" açıklaması yaptı.

