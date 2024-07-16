Fenerbahçe’de forma yarışı! Tam 15 oyuncu...

Sarı-lacivertli takımın kadrosunda yer alan ve büyük çoğunluğu milli formayı da terleten isimler, Mourinho'nun gözüne girmek ve 11'de yer almak için kıyasıya bir yarış verecekler. Son olarak Levent Mercan'a imza attıran, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun'la her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, yeni sezona 15 yerli futbolcusu ile girecek.

Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci, sağ kanatta forma için rekabet edecek. EURO 2024'te başarılı bir performansa imza atan ve takımda kalmasına kesin gözüyle bakılan Ferdi Kadıoğlu'nun yeri sol bekte garantiyken, orta alanda İsmail Yüksek forma giyecek. Stoperde Çağlar Söyüncü ile Djiku'nun mücadele etmesi bekleniyor. Sağ bekte Jose Mourinho, Osayi ve Mert Müldür'ü denk görüyor.