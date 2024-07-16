Haber hattı

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un İtalya'da düzenleyeceği hazırlık kampı 'vize' engeline takıldı. İlk etapta 22 Temmuz'a kadar Bolu'da kamp yapacak mavi-lacivertli ekibin, 23 Temmuz-1 Ağustos arasında İtalya'ya gitmesi planlanıyordu, yaşanan kriz nedeniyle çalışmalar Bolu'da devam edecek. İtalya Konsolosluğu'nun tüm gerekli evrakları hazırlamalarına, kamp organizatörlerinden ve Napoli ile Bari takımlarından gelen davet yazılarına rağmen vize müzakerelerini geç başlattığını belirten kulüp, Dışişleri Bakanlığı ve A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella ile Napoli Futbol Kulübü Başkanı ve diğer yetkililerin telefonları ve maillerinin ardından 3 farklı şehirde vize randevusu verilmesi sonrası kampa Bolu'da devam etme kararı aldıklarını duyurdu.Fenerbahçe'nin genç santrforu Tiago Çukur, Hollanda 2. Lig ekiplerinden Roda'ya 3 yıllık imza attı. Hollanda doğumlu oyuncunun imza töreninde konuşan Roda Teknik Heyet Sorumlusu Rob Servais, "Tiago teknik açıdan da yetenekli bir oyuncu. Aynı zamanda temas noktası olarak iyi işlev görebilen, topu tutan bir oyuncu" ifadelerini kullandı. Geride kalan sezonun ilk yarısında Belçika temsilcisi Beveren'de, 2. yarısında Ümraniyespor'da forma giyen oyuncu, 28 maça çıktı.Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu olan ve Türkiye'den Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun mücadele edeceği THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstürü açıklandı. Organizasyonda normal sezon, 3 Ekim'de başlayıp, 11 Nisan 2025'te son bulacak. Play-in turu, tek maç üzerinden 15-18 Nisan 2025 tarihlerinde oynanacak. Play-off aşaması ise 22 Nisan'da başlayacak. Dörtlü Final 25 Mayıs 2025'te son bulacak. Temsilcilerimiz ilk maçlarını 4 Ekim Cuma günü oynayacak. F.Bahçe Beko Olympiakos'u ağırlarken, Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna deplasmanına gidecek.TFF 3'üncü Lig'e düşen Denizlispor'da otobüs şoku yaşandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve kulüp yönetiminin karşı karşıya gelmesinin ardından kulüp bünyesinden alınan takım otobüsünün internet üzerinden satışa sunulması tepki çekti. Denizlisporlu taraftarların sosyal medyadaki tepkilerinin ardından otobüsün satış ilanı internet ortamından kaldırıldı. Verilen ilanda takım otobüsüne 10 milyon 900 bin TL değer biçildi. Yeşil-siyahlı yönetimin yeni takım otobüsü tedarik etmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.