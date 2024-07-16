İki kanat yıldızlaştı

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını tamamladı ve 25 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı maça yöneldi.
30 antrenman, 2 hazırlık müsabakası ile tamamlanan kamp sürecinde agresif oyun, kanat organizasyonları, beklerin ofansif katkısı ve savunmadan hızlı oyun kurma gibi taktik anlayışlar
üzerine yoğun çalışmalar yapılırken, Mısırlı Trezeguet ile yeni transfer Cihan Çanak, hem idman hem de hazırlık maçlarındaki istekleriyle ön plana çıktı. Bardhi ve Visca
da Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezleri oldu.
SERKAN VE KEREM BEKLENENDEN UZAK
Trabzonspor'un daha çok taktik antrenmanlar yaptığı Macaristan kampı süresinde beklentileri karşılayamayan oyuncular da vardı. Murat Cem Akpınar, Veysel Sönmezsoy, Fountas ve Göktan
hazırlık maçlarında süre alamazken, yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yine kampta bekleneni veremeyen Serkan Asan ile daha fazla süre alması için Kerem Şen'in
de takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.
AYRILIK LİSTESİ KABARIK
Trabzonspor'un yabancı kontenjanında toplam 17 oyuncu yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Bakic ile sözleşmeyi karşılıklı anlaşarak bedelsiz şekilde fesheden bordo-mavili takımın, kontenjanda daha fazla yer açabilmek için çok sayıda ismi göndermesi gerekecek. Maxi Gomez, Kourbelis, Teklic, Fernandez ve Lahtimi için ise henüz resmi bir teklif gelmedi. Trabzonspor'da ayrıca yapılacak olan stoper, orta saha ve forvet transferleri için kadroda yer açabilmek adına Fountas başta olmak üzere bazı yabancı oyuncularla da yolların ayrılması gündeme gelecek. Fountas, Onuachu'nun transferi karşılığında takas için Göztepe'ye önerildi.