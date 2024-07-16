İki kanat yıldızlaştı

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını tamamladı ve30 antrenman, 2 hazırlık müsabakası ile tamamlanan kamp sürecindeüzerine yoğun çalışmalar yapılırken, Mısırlı Trezeguet ile yeni transfer Cihan Çanak, hem idman hem de hazırlık maçlarındaki istekleriyle ön plana çıktı.da Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezleri oldu.Trabzonspor'un daha çok taktik antrenmanlar yaptığı Macaristan kampı süresinde beklentileri karşılayamayan oyuncular da vardı.hazırlık maçlarında süre alamazken, yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yine kampta bekleneni veremeyende takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.Trabzonspor'un yabancı kontenjanında toplam 17 oyuncu yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Bakic ile sözleşmeyi karşılıklı anlaşarak bedelsiz şekilde fesheden bordo-mavili takımın, kontenjanda daha fazla yer açabilmek için çok sayıda ismi göndermesi gerekecek. Maxi Gomez, Kourbelis, Teklic, Fernandez ve Lahtimi için ise henüz resmi bir teklif gelmedi. Trabzonspor'da ayrıca yapılacak olan stoper, orta saha ve forvet transferleri için kadroda yer açabilmek adına Fountas başta olmak üzere bazı yabancı oyuncularla da yolların ayrılması gündeme gelecek. Fountas, Onuachu'nun transferi karşılığında takas için Göztepe'ye önerildi.