İmzaya geliyor

Fenerbahçe, transferde imzaları art arda attıracak. Bu haftanın sarı-lacivertliler için bir hayli hareketli geçmesi bekleniyor. Yönetim, uzun süredir anlaşmak için mesai harcadığı'e kavuşuyor. Transfer girişimleri, Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından önce veto yiyen F.Bahçe, yapılan görüşmeler sonunda tüm pürüzleri çözdü ve yıldız futbolcu için onay aldı. Suudi Arabistan Pro Lig yönetimi, anlaşmayı onaylayarak Saint-Maximin'in gidişine izin verdi. Fenerbahçe'nin kiralık olarak anlaşma sağladığıbekleniyor.Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Oğuz Aydın, dün gece sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunaCorendon Alanyaspor'a ise 6 milyon Euro bonservis bedeli verilecek. Bu rakamın üç yıla yayılacağı öğrenildi. Oğuz Aydın geçtiğimiz sezon Akdeniz ekibindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Süper Lig'de 35 müsabakada sahaya çıkan genç futbolcu, 13 gol atarken 8 de asist yapmayı başardı.