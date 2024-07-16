Karada, denizde Ferdi

EURO 2024'te ortaya koyduğu başarılı performansla İspanyol gazetesibirlikte girmeyi başaran Ferdi Kadıoğlu, şu günlerde tatilin tadını çıkarıyor. Genç futbolcu, sahada olduğu kadar denizde de hünerlerini gösterdiği paylaşımlar yaparken, takipçilerinden büyük beğeni aldı. Takım arkadaşlarındanFenerbahçe'nin transferde mutlu sona ulaştığı Cenk Tosun, bugün İstanbul'a gelecek. Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren ve yeni teklif almadığını açıklayan 33 yaşındaki santrfor, EURO 2024 dönüşü tatile çıkmıştı.Cenk, Fenerbahçe'de imza parası dahil 2.5 milyon Euro kazanacak.