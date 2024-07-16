Karada, denizde Ferdi

EURO 2024'te ortaya koyduğu başarılı performansla İspanyol gazetesi Marca'nın seçtiği turnuvanın en iyi 11'ine Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler'le
birlikte girmeyi başaran Ferdi Kadıoğlu, şu günlerde tatilin tadını çıkarıyor. Genç futbolcu, sahada olduğu kadar denizde de hünerlerini gösterdiği paylaşımlar yaparken, takipçilerinden büyük beğeni aldı. Takım arkadaşlarından Szymanski, Türkçe "Aferin Ferdi" notunu düşmeyi ihmal etmedi.
CENK TOSUN TATİLİ BİTiRDİ
Fenerbahçe'nin transferde mutlu sona ulaştığı Cenk Tosun, bugün İstanbul'a gelecek. Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren ve yeni teklif almadığını açıklayan 33 yaşındaki santrfor, EURO 2024 dönüşü tatile çıkmıştı. İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek olan tecrübeli yıldızın 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Cenk, Fenerbahçe'de imza parası dahil 2.5 milyon Euro kazanacak.