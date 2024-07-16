‘Oğuz mantıklı değildi’

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin ardından sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi. İstedikleri sonucu alamadıklarını, böyle sonuçlara alışık olmadıklarını vurgulayan Buruk,dedi. F.Bahçe'ye transfer olan Oğuz Aydın'ı istedikleri yönünde çıkan haberlere de değinen 50 yaşındaki hoca, "7-8 kanat oyuncusu var elimizde. Sayımızın en yüksek olduğu yer. Oraya bir transfer yapmak çok mantıklı bir şey değildi.Yer verme şansımız yoktu. Ona da açıklık getireyim" ifadelerini kullandı.Mağlubiyete takılmamaları gerektiğini de aktarırken, "Yazın farklı başlarız ama Mayıs'ta farklı bitiririz. Yine Mayısların bizim olduğu bir sezon olacak inşallah" diye konuştu. Transferle ilgili ise şunları söyledi: "Transfer için çok emek veriyoruz.Sabırlı olmamız gerekiyor. İcardi'yi fiziksel olarak hazırlıyoruz.İyi çalışıyor. İyi hazırlanıyor diğer arkadaşları gibi. Onun enerjisi, takıma vereceği katkı çok önemli."