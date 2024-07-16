PFDK, adeta para bastı! Tam 116 milyon 706 bin TL...

TFF, 17.08.2023 - 11.06.2024 tarihleri arasında bin 594 dosyayı PFDK'ya sevk ederken, 138 kulüpten 136'sına 116 milyon 706 bin 707 TL ceza kesti. Fenerbahçe, 16 milyon 219 bin 700 TL ile ceza şampiyonluğunu elde etti. Beşiktaş, 13 milyon 532 bin TL ile ikinci, Galatasaray ise 10 milyon 164 bin TL ile üçüncü sırada yer aldı.

Cezalarda 461 bin TL ile Alanyaspor son basamakta kaldı. Başkanlar düzeyinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 milyon 249 bin TL ile birinci sırada yer alırken, onu 1 milyon 670 bin TL ile İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile 1 milyon 533 bin TL ile Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak takip etti. Teknik adamlarda ilk sıra 200 bin TL ile Antalyaspor'un eski teknik direktörü Sergen Yalçın ve Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel'in oldu.