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Giriş Tarihi: 16.7.2024

Son aday Mazraoui

Son aday Mazraoui

Alman basını, Bayern Münih ile ayrılık noktasındaki 26 yaşındaki sağ bek için G.Saray ile görüşüldüğünü iddia etti

Sağ bek arayışlarına devam eden G.Saray'da Manchester United'dan Wan-Bissaka ve Rennes'den Doue öne çıkan adaylardı. Wan- Bissaka'nın bonservis ve yıllık ücretinin yüksekliği sonrasında geri adım atılırken Doue için de Rennes sürekli fiyat yükseltince görüşmelerde frene basıldı. Alman basınından ise yeni bir iddia geldi. Bild'e göre G.Saray, Bayern Münih'in Faslı oyuncusu Noussair Mazraoui için temaslara başladı. Ajax altyapısından yetişen ve 2022- 23 sezonu öncesinde bedelsiz olarak Bayern Münih'e transfer olan futbolcu, Alman ekibi ile kontratının son sezonuna giriyor.
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Son aday Mazraoui
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