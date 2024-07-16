Son aday Mazraoui

Sağ bek arayışlarına devam eden G.Saray'da Manchester United'dan Wan-Bissaka ve Rennes'den Doue öne çıkan adaylardı.Alman basınından ise yeni bir iddia geldi. Bild'e göre G.Saray, Bayern Münih'in Faslı oyuncusu Noussair Mazraoui için temaslara başladı.