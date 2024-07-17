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Giriş Tarihi: 17.7.2024 21:15

Antalyaspor, Brezilyalı stoper Thalisson'u transfer etti

Antalyaspor, Brezilyalı stoper Thalisson’u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Brezilyalı stoper Thalisson Kelven da Silva'yı üç yıllığına renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Brezilyalı stoper Thalisson Kelven da Silva'yı üç yıllığına renklerine bağladı.

Kendisi için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan 26 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor'a transfer olduğu için yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Thalisson, "Türkiye'de ve Antalya'da olmak güzel. Her zaman Türkiye'de oynamak istemişimdir ve bugün ülkenin en özel kulüplerinden birine imza atıyorum. Bu renkleri korumak ve bu renkler adına mücadele etmek için her gün çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Medeni Çelebi de kadrolarını güçlendirmeye ve önemli takviyeler yapmaya devam edeceklerini belirterek, Erzurum kampında kadroyu büyük ölçüde şekillendireceklerini ifade etti.

Yönetim kurulu üyesi Yaşar Okudan da Thalisson transferinin Antalyaspor'a hayırlı olmasını diledi.

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Antalyaspor, Brezilyalı stoper Thalisson'u transfer etti
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