Beşiktaş’ta ’9’ numaranın yeni sahibi Semih Kılıçsoy

Cenk Tosun'un ayrılığının ardından Beşiktaş'ta 9 numaralı forma boşa çıkmıştı. Siyah-beyazlılar, altyapısından yetişen ve A Milli Takım'a kadar yükselen Semih Kılıçsoy'a bu formanın verildiğini duyurdu.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba'nın, 18 yaşındaki forvetin kaldığı odaya giderek formayı teslim ettiği ve şu sözleri söylediği görüldü:

"Nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi bileceğiz. Aidiyet duygumuzu sınırsız tutacağız. Aşağıdan gelen arkadaşlara da örnek olacağız. Hak ettiğin şeyi şimdi sana veriyorum."

Bu olay, Semih'in satılmayacağı şeklinde yorumlandı.