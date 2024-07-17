Ertuğrul Doğan transfer müjdesini verdi! "6 oyuncu gelecek"

A Spor'a telefonla bağlanan Başkan Doğan şu ifadeleri kullandı:

"Onuachu'nun kulübü 10 milyon Euro üzerinden bonservis istedi. Muhammed Cham için kulübünün ona benzer bir bonservis beklentisi var."

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BİTİRECEĞİZ'

"Temaslarımız hâlâ yoğun. Rakamlar düşmeye başladı. Bunun dışında üç oyuncu ile son aşamadayız. EURO 2024, transfer sürecini etkiledi. B planı, C planı hazır. Taraftarlarımız rahat olsun. Önümüzdeki hafta aksilik olmazsa, çoğu transferi halledeceğiz. Abdullah Avcı ile her gün görüşüyoruz. Onun da planlamasında aksilik yok. Üç stoper ile görüşüyoruz, seçeneklerimiz hazır. Bir santrfor alacağız ama iki de olabilir. 5-6 oyuncu daha alacağız. Bunların hepsi direkt oynayabilecek oyuncular olacak. Ayrıca Meunier'nin ayrılığı sonrası scout ekibimizin listesindeki sağ bekler ile de temaslara başladık. Ayrılacak oyuncularımız olacak. Hocamız bize bir kamp raporu sunacak ve ona göre ayrılacaklar listesi netleşecek."

UĞURCAN'A TEKLİF YOK

Uğurcan Çakır'ın geleceği hakkında da bilgi veren Başkan Ertuğrul Doğan, "Uğurcan Çakır'ın Avrupa hayali var, biz de saygı duyuyoruz. Trabzonspor'u temsil edeceği bir yere gidecekse, yardımcı oluruz. Ancak bugüne kadar öyle bir şey olmadı. Bir teklif gelirse, Uğurcan'ın da talebi olursa konuşacağız" diye konuştu.

28 yaşındaki file bekçisinin bordo-mavili kulüple Haziran 2027'ye kadar mukavelesi bulunuyor. Uğurcan, Trabzonspor'da 1 Süper Lig, 2 Süper Kupa, 1 de Türkiye Kupası kazandı.