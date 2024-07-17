Galatasaray, Kopenhag’ın sağ beki Elias Jelert’i alıyor!

Sağ bek transferi için Galatasaray yönetimi çalışmalarını sürdürürken Danimarka ekibi Kopenhag'dan konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Kulübün internet sitesinden yapılan duyuruda, "Elias Jelert için G.Saray'dan gelen teklifi doğruluyoruz. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor ancak bir anlaşma yok. Anlaşma sağlanması durumunda yeni bir duyuru yayınlanacak" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray bonuslarla 10 milyon Euro'yu bulan teklifi yaparken, anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi.

Kopenhag altyapısından yetişen ve 2022'de A takıma alınan oyuncu, bu seviyede toplam 97 maçta forma giyerken 1 gol atıp 6 asist yaptı. Geçen sezon Kopenhag'da 45 maçta sahaya çıkan 21 yaşındaki sağ bek, 1 asist kaydetti.

ELİAS JELERT: BENCE EN IYISI G.SARAY TARAFTARI

Geçen sezon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarında rakibi olan Kopenhag'dan Jelert, Aslan'a karşı iki maçta da oyundaydı. İstanbul'daki 2-2'lik mücadelede 73 dakika sahada kalan futbolcu, ikinci sarı karttan atılarak oyunu terk etmişti. Danimarka'daki mücadelede ise sol bekte 90 dakika ter dökmüştü. Genç oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki taraftarlar ve tribün atmosferleri konusunda verdiği bir demeçte ise "En iyisi G.Saray taraftarı" ifadelerini kullanmıştı.