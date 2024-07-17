İşte Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Allan Saint Maximin’in bilinmeyen özellikleri

Uçakları arka arkaya indiren Fenerbahçe, haftalardır uğraştığı Allan SaintMaximin transferinde mutlu sona ulaştı. Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik komitesi tarafından transferi veto yiyen, yapılan görüşmeler sonunda pürüzleri çözen sarı-lacivertliler, Fransız sol kanadı İstanbul'a getirdi.

Geçen sezon 27 milyon Euro bonservis bedeliyle Newcastle'dan Al-Ahli'ye giden ve 2026 sonuna kadar Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi olan 27 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli kulüpte bir sene kiralık olarak oynayacak. Anlaşmada opsiyon maddesi yok.

Arabistan ekibinde yıllık 13 milyon Euro kazanan Maximin, ücretinde indirimi kabul etti. 8 milyon kazanacak futbolcu 5 milyon Euro'yu F.Bahçe'den, 3 milyon Euro'luk kısmını ise Al-Ahli'den alacak.

MODA VE DANS TUTKUSU VAR

12 Mart 1997'de Fransa'da dünyaya gelen, annesi ülkenin popüler okullardan birinde müdür, babası üniversitede ofis yöneticisi olan Maximin, 3 kardeşten en küçüğü. Japon çizgi romanı olan mangaları oldukça seven futbolcunun Lyana, Ninhia ve Dayden adında da üç çocuğu var. Moda ve dans konusunda tutkulu. Kafa bandı takmayı seviyor. Spor hayatına atletizm ile başlayan oyuncu, mahalle maçlarında hızıyla dikkat çekerken ACBB altyapısı ile futbol dünyasına adım attı. Profesyonel kariyerine ise 2013'te St-Etienne'de başladı. Ardından Monaco, Hannover, Bastia, Nice, Newcastle ve AlAhli fomaları giydi.

HİÇ ŞAMPİYONLUK YAŞAMADI

2019-2023 yılları arasında Newcastle forması giyen Maximin taraftarın sevgilisi olurken adına şarkı bile yapıldı. Kanattaki hızıyla rakiplerini bir bir oyundan düşürmesi ve ünlü bir markanın saç bandını takmasıyla ilgili satırlar şarkının sözlerini oluşturdu. Küçük taraftarlara maç bileti dağıtan, kolundaki Rolex marka saatini çıkarıp taraftara hediye etmekten çekinmeyecek kadar bonkör bir karakter olarak dikkat çekiyor. Futbol kariyerinde hiç şampiyonluk yaşamaması ise Fenerbahçe taraftarını "O sene bu sene" diyerek umutlandırıyor.