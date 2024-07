Lucas Torreira’dan özel cevaplar! Ay-yıldızlı bilekliği oyunculara kim hediye etti?

"YANIMDAKİ OYUNCUYU GELİŞTİRMEM İÇİN ELİMDEN GELEN BİR ŞEY VARSA DESTEK OLUYORUM"

Takım arkadaşlarına çok saygı duyduğunu söyleyen 28 yaşındaki orta saha, "Bana kalan bir şey değil bu aslında. Benim söylemem doğru da olmaz. Çok kaliteli takım arkadaşlarım var. Hepsi elinden gelen her şeyi en şekilde yapmaya çalışıyor. Ben de çok saygı duyuyorum takım arkadaşlarıma. Olabildiğinde onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Yanımdaki oyuncuyu geliştirmem için elimden gelen bir şey varsa destek oluyorum. Bu konuda işin ehli olan insanlar doğru kararı vereceklerdir. Bu iki senede çok iyi oyuncularla oynama şansı yakaladım" diye konuştu.

"KÖTÜ ANLARIMDA MAURO HER ZAMAN YANIMDA OLDU"

Mauro Icardi'ye her zaman destek vermeye devam edeceğini söyleyen Torreira, "Mauro'nun özel hayatıyla ilgili birçok şey söylenecektir. Ama günün sonunda o kendisi bu kararı verecektir ve konuyu yönetecektir. Ben arkadaşı olarak her zaman ona destek vermeye devam edeceğim. Benim için çok önemli bir insan. Bu iki sene içerisinde sadece şampiyonluklar kutlamadık. Bizim de kötü anlarımız oldu. kötü anlarımda Mauro her zaman yanımda oldu. Onun geçirdiği anlarda da her zaman bir yanında olacağız. Kulüpte bulunan herkes onu sarmalayacaktır. Onun keyif alması ve devam etmesi için eliminde gelen her şeyi yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Lucas Torreira, açıklamalarının ardından takım arkadaşlarını, Okan Buruk'u ve Galatasaray'ı tek kelime ile özetledi. Uruguaylı orta sahanın verdiği cevaplar şu şekilde;

Fernando Muslera: Kardeş

Victor Nelsson: Güç

Leo Dubois: Teknik

Davinson Sanchez: Patron

Abdülkerim Bardakcı: Kan

Derrick Köhn: Dans

Berkan Kutlu: İyi sol ayak

Kerem Demirbay: Güç

Sergio Oliveira: Teknik

Lucas Torreira: Atom karınca

Kaan Ayhan: Sabır

Dries Mertens: Mutluluk

Hakim Ziyech: Klas

Tete: Brezilya

Barış Alper Yılmaz: Hızlı

Kerem Aktürkoğlu: Harry Potter

Wilfried Zaha: Dribbling

Michy Batshuayi: Bir sonraki şampiyon

Mauro Icardi: Yıldız

Okan Buruk: Maestro

Galatasaray: Seni çok seviyorum Galatasaray, her zaman.