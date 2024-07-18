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Giriş Tarihi: 18.7.2024 10:25

Beşiktaş'ta sağ beke Marius Wolf hamlesi

Beşiktaş’ta sağ beke Marius Wolf hamlesi

Transferin hızlı ekiplerinden Beşiktaş'ta yine hareketlilik yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, sağ bek bölgesi için Borussia Dortmund forması giyen Marius Wolf'u gündemine aldı.

Takvim'de yer alan habere göre sağ beke takviye yapması beklenen Siyah-Beyazlılar'ın Alman ekibi Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Marius Wolf'u transfer listesine eklediği öğrenildi.

Daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelen Alman futbolcunun menajeriyle önümüzdeki günlerde temasa geçileceği ve sözleşme şartları hakkında bilgi alınacağı ifade ediliyor.

Beşiktaş'ın şartların oluşması halinde oyuncu için teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında. Bindirmeleriyle dikkat çeken 1.88'lik yıldız hava toplarında da çok etkili.

Geçtiğimiz sezon Dortmund ile 31 maça çıkan tecrübeli futbolcu gol sevinci yaşayamazken takımına 2 asistle katkıda bulundu. Bundesliga takımlarının da radarında bulunan tecrübeli futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı merak konusu. Boşta olan yıldız futbolcuya güncel verilere göre 3 milyon euro değer biçiliyor.

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Beşiktaş'ta sağ beke Marius Wolf hamlesi
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