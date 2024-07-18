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Giriş Tarihi: 18.7.2024 10:23

Ciro Immobile sonrası Vincent Aboubakar vites arttırdı!

Ciro Immobile sonrası Vincent Aboubakar vites arttırdı!

Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak futbolcuların akıbeti de merak konusu. Takımdan ayrılacak isimler arasında gösterilen Vincent Aboubakar ile ilgili ise sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ciro Immobile'nin transferi takımın eski golcülerine olumlu yansıdı. Fanatik'te yer alan habere göre siyah-beyazlılarda, Immobile transferi sonrası Vincent Aboubakar'ın performansının yükselmesi kafaları karıştırdı.

Beşiktaş'ın 3.2 milyon euroluk maaş yükü nedeniyle yolları ayırmayı planladığı Vincent Aboubakar'ın Immobile'nin gelişi sonrası performansının artması dikkat çekti.

Siyah-beyazlılar, yine de beklenilen teklifin gelmesi durumunda Aboubakar ile yolları ayıracak. Ancak Kamerunlu golcü, 3.2 milyon euroluk maaşını karşılayabilecek bir kulüp bulmuş değil.

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Ciro Immobile sonrası Vincent Aboubakar vites arttırdı!
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