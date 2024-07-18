Dusan Tadic, milli takımı bıraktığını açıkladı

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda İngiltere, Danimarka ve Slovenya ile mücadele eden Sırbistan, topladığı 2 puanla grubunu son sırada tamamlamış ve organizasyona veda etmişti. Alınan kötü sonuçların ardından Sırp basınında, takımda yer alan bazı futbolcuların teknik direktör Dragan Stojkovic'in görevden alınmasını istediği iddia edilmişti.

Milli takıma veda duyurusunda bu tartışmalara da değinen 35 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Mümkün olduğunca doğru ve doğrudan olmaya çalışıyorum. İfade ettiğim görüşlerin arkasındayım. Takım arkadaşlarıma ya da Almanya'daki Sırp takımında yer alan herhangi birine hakaret etme niyetinde olmadığımı, dolayısıyla hakkında tartışma yaşandığını bildiğim bazı şeyleri son kez açıklama ihtiyacı duyduğumu özellikle vurgulamak isterim.

Ayrıca bu duyurunun asıl nedeni, Sırbistan Milli Takımı'nın formasına veda etme kararı almış olmamdır. Gelecekte de faydalı olabilir miyim? Bırakın bunu meslek, kamuoyu ya da bu konuyu tartışmaya davet edildiğini düşünen ve futbol ortamının bir parçası olduğunu düşünen herkes yargılasın.

Milli takım benim için her zaman bir aşk olmuştur. Vatan sevgisi, insan sevgisi, oyun sevgisi, rekabet, sosyalleşme... Birlikte çok şey yaşadık; sevinçler, üzüntüler, gülümsemeler, kan, mutluluk ve çok fazla acı ve ızdırap yaşandı. Hiçbir kulüp başarısızlığı milli takım başarısızlığı kadar acı veremez ama aynı zamanda hiçbir kulüp başarısı da Sırp formasıyla elde edilen başarı kadar neşe getiremez. Milli takımın armasını savaşmaktan ve savunmaktan büyük keyif aldım. Saha dışında da, saha içinde de. Sırbistan'ı iki Dünya Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda ve Olimpiyat Oyunları'nda temsil etme ayrıcalığına sahip oldum.

Rekorlar hiçbir zaman ilgimi çekmedi ve kaptanlık pazubendi özel bir sorumluluk, onur ve güven getirdi. Bir şeyin altını çizersem, bu asist sayısında rekor olur. Beni tanıyan herkes bunun benim için ne kadar önemli olduğunu bilir. "Asist yapmak" her zaman gol atmaktan daha tatlıdır.

Alkış ve eleştirilerinden dolayı halkımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Sporda genellikle nerede olduğunuzu ve ne kadar hak ettiğinizi her zaman gösteren sahadaki performanstır. İlk günden beri tanıştığım herkese teşekkürler.

Milli takımın ve Sırbistan Futbol Federasyonu'nun bir parçası oldum. Onlar beni daha iyi bir insan ve sporcu yaptı.

Milli takıma veda ediyorum ama bir gün yeniden orada olacağıma inanıyorum. Oyunculuk kariyerimden sonra futbolda kalmak istiyorum ve eğer yapabiliyorsanız ülkenize yardım etmekten daha iyi bir şey olamaz. Ailem ve arkadaşlarımla birlikte, tribünlerde veya ekran önünde her zaman Sırbistan'ın sadık bir hayranı olacağım."

Sırbistan A Milli Takımı ile 111 karşılaşmaya çıkan Dusan Tadic, ülkesine 23 gollük katkı sağladı.