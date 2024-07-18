Futbol başkanını seçiyor

Futbol dünyasının gözü-kulağı bugün Ankara'da olacak. JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayacak TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlık seçimi de yapılacak. 321 delegenin oy kullanma hakkına sahip olduğu genel kurulda; 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihlerini kapsayan dönemin hesap ve faaliyetleri ibraya, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçe onaya sunulacak.
İbra ve bütçe oylamasının ardından başkanlık seçimi gerçekleşecek.
YARDIMCI ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
TFF, başkanlık seçimi için adaylık başvuru süresinin (11 Temmuz) tamamlanmasının ardından 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada; mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başvurularının kabul edildiğini duyurmuştu.
10 Temmuz'da adaylık başvurusunun
kabul edildiğini
bildiren Servet Yardımcı,
11 Temmuz'da sosyal medya
hesabından yaptığı açıklamada
başkan adaylığından
çekildiğini belirtmişti.
İLK KEZ BİR RAKİBE KARŞI
Adayların başkanlık seçimine girebilmesi için kongre günü Genel Kurul Divanı'na, delegelerin 5'te 1'inden (65 delege) alacakları ıslak imzalı destekleri sunmaları gerekiyor. Her delege, bir başkan adayı için imza verebiliyor. Mehmet Büyükekşi tek aday olarak girdiği Haziran 2022'deki seçimde 209 oyun 158'ini kazanarak bir yıllığına TFF başkanlığı koltuğa oturmuştu. Görev süresinin dolmasının ardından 22 Haziran 2023'te yine tek aday olarak girdiği seçiminde, 191 oyun 169'unu alarak 4 yıllığına seçildi. Büyükekşi, bugün 3. kez ama ilk defa bir rakibe karşı seçime girecek. Trabzonspor'da 2013- 2015 yılları arasında başkanlık yapan İbrahim Hacıosmanoğlu ise ilk kez TFF başkanlığı için aday oldu.
GÖREV SÜRESİ 3 YIL
TFF'NIN Genel Kurul çağrısına göre, kongrenin toplanmasına ilişkin esaslara binaen ilk toplantıda salt çoğunluk (161 delege) aranacak. İlk gün çoğunluk sağlanamazsa genel kurul bir gün sonra delege tam sayısının 3'te biriyle (107) toplanabilecek. İkinci oturumda da çoğunluğun olmaması halinde genel kurul 26 Temmuz'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Yeni seçilecek TFF Başkanı, Haziran 2027'ye kadar görev yapacak.