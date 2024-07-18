Futbol başkanını seçiyor

Futbol dünyasının gözü-kulağı bugün Ankara'da olacak. JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayacak TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlık seçimi de yapılacak.İbra ve bütçe oylamasının ardından başkanlık seçimi gerçekleşecek.10 Temmuz'da adaylık başvurusununkabul edildiğinibildiren Servet Yardımcı,11 Temmuz'da sosyal medyahesabından yaptığı açıklamadabaşkan adaylığındançekildiğini belirtmişti.Adayların başkanlık seçimine girebilmesi için kongre günü Genel Kurul Divanı'na, delegelerin 5'te 1'inden (65 delege) alacakları ıslak imzalı destekleri sunmaları gerekiyor. Her delege, bir başkan adayı için imza verebiliyor. Mehmet Büyükekşi tek aday olarak girdiği Haziran 2022'deki seçimde 209 oyun 158'ini kazanarak bir yıllığına TFF başkanlığı koltuğa oturmuştu. Görev süresinin dolmasının ardından 22 Haziran 2023'te yine tek aday olarak girdiği seçiminde, 191 oyun 169'unu alarak 4 yıllığına seçildi. Büyükekşi, bugün 3. kez ama ilk defa bir rakibe karşı seçime girecek. Trabzonspor'da 2013- 2015 yılları arasında başkanlık yapan İbrahim Hacıosmanoğlu ise ilk kez TFF başkanlığı için aday oldu.TFF'NIN Genel Kurul çağrısına göre, kongrenin toplanmasına ilişkin esaslara binaen ilk toplantıda salt çoğunluk (161 delege) aranacak. İlk gün çoğunluk sağlanamazsa genel kurul bir gün sonra delege tam sayısının 3'te biriyle (107) toplanabilecek. İkinci oturumda da çoğunluğun olmaması halinde genel kurul 26 Temmuz'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Yeni seçilecek TFF Başkanı, Haziran 2027'ye kadar görev yapacak.