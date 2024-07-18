Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu’nun listeleri belli oldu

Ankara'daki JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilen genel kurulda, Büyükekşi ve Hacıosmanoğlu'nun 65 olan yeterli imzayı topladıkları için başkan adaylıkları divan kurulu tarafından kabul edildi.

Mehmet Büyükekşi'nin 160, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ise 72 geçerli imza topladığı açıklandı. 23 delegenin iki adaya da imza attığı gerekçesiyle imzaları kabul edilmedi.

Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu asil listede şu isimler bulunuyor:

Mustafa Eröğüt, Alkın Kalkavan, Yalçın Orhan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Volkan Can, Ruşen Çetin, Haluk Kalyoncu, Ramazan Üçdan, Şafak Müderrisgil, Talat Papatya, Yunus Egemenoğlu, Veysel Bilen.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu asil listesi şöyle:

Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan.